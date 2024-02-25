Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лутона»

Полузащитник «Лутона» Росс Баркли может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф является поклонником таланта английского футболиста и хотел бы видеть его в составе манкунианцев.

В текущем сезоне Баркли провёл за «Лутон» 24 игры, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 7 миллионов евро.

Напомним, ранее Баркли также выступал за «Эвертон» и «Челси». В составе лондонской команды футболист сумел выиграть Лигу Европы и Кубок Англии.