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Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Лутона»

25 Февраля 2024 • 10:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
03.03 18:30

Полузащитник «Лутона» Росс Баркли может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф является поклонником таланта английского футболиста и хотел бы видеть его в составе манкунианцев.

В текущем сезоне Баркли провёл за «Лутон» 24 игры, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 7 миллионов евро.

Напомним, ранее Баркли также выступал за «Эвертон» и «Челси». В составе лондонской команды футболист сумел выиграть Лигу Европы и Кубок Англии.

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