Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью предложил необычную кандидатуру на позицию голкипера в бывший клуб.

В социальных сетях португалец прикрепил фото форварда «Милана» Оливье Жиру во вратарской форме. Тренер подписал публикацию: «Манчестер», ищите нового вратаря?».

В матче 8-го тура Серии А «Дженоа» - «Милан» (0:1) Жиру пришлось встать в ворота «Милана». В конце матча вратарь «красно-чёрных» Майк Меньян получил красную карточку, а по итогам тура Жиру попал в символическую сборную. После этого с футболистом было придумано много мемов.

Один из которых, когда сборная Франции обновила на сайте футбольной федерации список вратарей, включив в него и Жиру.