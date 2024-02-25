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Жоржиньо прокомментировал победу «Арсенала» со счётом 4:1

25 Февраля 2024 • 10:19 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Жоржиньо пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка с «Ньюкаслом» в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» одержали крупную победу со счетом 4:1.

«Я выхожу на футбольное поле, чтобы облегчить жизнь своей команде. Очень радуюсь, когда у меня получается приносить пользу. В прошедшей встрече можно было увидеть, что наша команда испытывает голод. «Арсенал» показал, что готов играть на 100 процентов», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты с 58 баллами занимают третье место в таблице.

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Ньюкасл Арсенал Лондон Жоржиньо ещё теги
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