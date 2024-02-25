Варан может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб

Центральный защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может вернуться на родину. В услугах 30-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ», информирует Todofichajes.

Парижский топ-клуб готов предложить сотрудничество игроку, если тот не подпишет новое соглашение с «красными дьяволами». Трансферная стоимость Варана оценивается в 25 миллионов евро. По данным Transfermarkt, контракт Рафаэля с «красными дьяволами» истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Варан провел 17 поединков. Защитник отметился забитым мячом и получил одну желтую карточку.