«Челси» готов купить игрока «Барселоны» за 50 миллионов евро

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде имеет вариант продолжения карьеры на туманном Альбионе. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании французского футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Клубы уже вступили в переговоры касательно потенциальной сделки. По сведениям источника, «Челси» рассчитывает приобрести Кунде за 50 миллионов евро, в то время как «сине-гранатовые» хотят получить не менее 70 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 25-летний защитник сыграл 23 матча за каталонский гранд. На счету Жюля один гол и две результативные передачи.