«Бавария» была бы слишком хорошим подарком Сульшеру на день рождения

Оле-Гуннар Сульшер после ухода из «Манчестер Юнайтед» пропал из новостной повестки. Однако накануне 51-го дня рождения норвежца стали связывать с назначением в «Баварию». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» поздравляет Сульшера и размышляет о его перспективах.

Человек, который одних заставил полюбить «МЮ», а других – разочароваться

Оле-Гуннар Сульшер одним касанием создал для «Манчестер Юнайтед» много новых болельщиков. Сложно было не начать симпатизировать «красным дьяволам» после того исторического финала Лиги чемпионов, когда команда за три компенсированные минуты превратили 0:1 в поединке с «Баварией» в 2:1. Решающий гол был на счету именно Сульшера.

Однако он же стал тем человеком, из-за которого «МЮ» если и не потерял, то не дополучил много поклонников. Было крайне сложно, да и, наверное, невозможно начать поддерживать команду, которую норвежец тренировал. Тот «МЮ» был слишком уныл, чтобы возникало желание включать телевизор ради очередного матча «красных дьяволов».

Пожалуй, Сульшер стал самой болезненной точкой в расставании «МЮ» с эпохой сэра Алекса Фергюсона. Когда норвежец возглавил команду, у поклонников была надежда, что воспитанник великого шотландского наставника сумеет вернуть «МЮ» на былой путь. Однако Сульшер этого не смог, и, пожалуй, уже никто из подопечных Фергюсона этого не сделает.

Что не так с карьерой Сульшера?

Норвежец провёл довольно странную игровую карьеру. Его все помнят как игрока «МЮ», за который он провёл 11 лет. Кроме «красных дьяволов» форвард играл лишь на родине. Тем не менее за всю карьеру в «МЮ» Сульшер толком никогда не был игроком основы. Футболист со скамейки смотрел и выходил подменять Шерингема, Коула, Йорка, ван Нистелроя, Руни.

Часто бывает, что футболисты, не реализовавшие себя на поле, становятся сильными тренерами. Однако и на этом поприще Сульшер будто остался «запасным». У него был успех в «Мольде», провал в «Кардиффе» и время в «МЮ». На «Олд Траффорд» он приезжал как временщик, как «замена». Просто резвое начало вкупе с клубным прошлым заставили руководителей довериться и отдать команду надолго.

Мог ли Сульшер добиться успеха в «МЮ»? На самом деле мог, но при одном сценарии. Норвежец мог стать для «красных дьяволов» тем, кем в «Реале» был Зинедин Зидан. Будь на «Олд Траффорд» порядок в руководстве и вменяемый состав, норвежец мог бы заниматься тем, чтобы вкручивать мозги звёздам и не мешать. В конце концов под руководством норвежца на «Олд Траффорд» лучший свой отрезок провёл Поль Погба. Однако в «МЮ» был бардак, а выстраивать команду Сульшеру было не под силу.

Почему тренер без работы? Слухи о «Баварии» правдивы?

Норвежец все ещё молод для тренера, ему исполняется всего 51 год. Сульшер ещё более десяти лет может возглавлять разные команды. Тем не менее уже три года норвежец без работы. Почему так? Кажется, что причин несколько.

После «МЮ» он, конечно, не готов вернуться в «Мольде», как это было после неудачи в «Кардиффе». Сульшер хочет получить хороший и интересный вызов. Проблема в том, что в «МЮ» он не показал как раз умения выстраивать команду. То есть норвежец едва ли выглядит кризис-менеджером, который исправит сломанный механизм.

В итоге Сульшер будто ждёт уникальную команду. С одной стороны, она должна соответствовать его статусу, с другой – не иметь фундаментальных проблем, но странно, что такому коллективу может потребоваться наставник. Тем не менее «Бавария», которую слухи связывают с Сульшером, является именно таковой. Мюнхенцев сейчас надо просто немного подкрутить, чтобы в следующем сезоне взять трофеи.

Возглавит ли норвежец «Баварию»? Всё же скорее нет, чем да. Это Сульшеру мюнхенцы подошли бы. Однако «Бавария» имеет возможность выбрать более маститого тренера, и смысла останавливаться на норвежце нет.

Скорее уж Сульшера стоит ждать в сборной. Может, даже Норвегии, которая должна наконец-то пробиться на большой турнир, имея в составе Холанна и Эдегора.

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Роман Андреев