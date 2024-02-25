«Арсенал» выиграл 6 матчей АПЛ с общим счётом 25:3

В рамках 26-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на домашнем поле уверенно победил «Ньюкасл» со счетом 4:1. Подопечные Микеля Артеты продлили выигрышную серию в чемпионате страны до шести матчей.

Стоит отметить высокую результативность «канониров» в этих поединках. Лондонская команда забила 25 голов, а пропустила лишь трижды.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги «Арсенал» на выезде проведет с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоится 4 марта.

По итогам 26 туров команда Артеты занимает третье место в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.