«Челси» может продать Мудрика уже летом

Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть лондонский «Челси» по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует Football Insider.

Как стало известно журналистам, тренерский штаб команды недоволен игрой легионера. Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино не будет против, если Мудрика продадут в летнее трансферное окно.

Михаил был приобретен «Челси» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов прописаны в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне полузащитник провел 25 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.