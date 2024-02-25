Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду

Звездные вратари Мануэль Нойер («Бавария») и Давид де Хеа (без клуба) рассмотрели предложение из чемпионата Саудовской Аравии. Оба футболиста отказались от переезда, несмотря на хорошие финансовые условия. Об этом рапортуют журналисты AS.

«Аль-Наср», цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду, предлагал вратарям контракт с окладом в 30 миллионов евро. Но де Хеа и Нойер решили отказаться от этого варианта.

Давид с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был «Манчестер Юнайтед». Нойер в этом сезоне сыграл за «Баварию» 19 матчей, в которых пропустил 22 мяча.