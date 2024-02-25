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Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду

25 Февраля 2024 • 08:29 Комментировать

Звездные вратари Мануэль Нойер («Бавария») и Давид де Хеа (без клуба) рассмотрели предложение из чемпионата Саудовской Аравии. Оба футболиста отказались от переезда, несмотря на хорошие финансовые условия. Об этом рапортуют журналисты AS.

«Аль-Наср», цвета которого защищает португальский форвард Криштиану Роналду, предлагал вратарям контракт с окладом в 30 миллионов евро. Но де Хеа и Нойер решили отказаться от этого варианта.

Давид с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был «Манчестер Юнайтед». Нойер в этом сезоне сыграл за «Баварию» 19 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

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Криштиану Роналду Давид Де Хеа Мануэль Нойер трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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