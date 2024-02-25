​Ираола: «Нам не хватало беспощадности»

Поражение с минимальным счетом от чемпиона Англии потерпел в очередном туре Премьер-лиги «Борнмут», команда Андони Ираолы проиграла «Манчестер Сити». Испанский наставник считает, что у его подопечных были возможности огорчить гегемона, но они не воспользовались ими.

- Даже если вам удается контролировать мяч и подвергать «Манчестер Сити» давлению, это не отменяет того, что на поле надо действовать в некоторые моменты более клинически, беспощадно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении, несмотря на то, что пропустили. Просто добиться результата против такого клуба очень сложно, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.