Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ираола: «Нам не хватало беспощадности»

25 Февраля 2024 • 07:05 Комментировать
Борнмут
0:1
Манчестер Сити

Поражение с минимальным счетом от чемпиона Англии потерпел в очередном туре Премьер-лиги «Борнмут», команда Андони Ираолы проиграла «Манчестер Сити». Испанский наставник считает, что у его подопечных были возможности огорчить гегемона, но они не воспользовались ими.

- Даже если вам удается контролировать мяч и подвергать «Манчестер Сити» давлению, это не отменяет того, что на поле надо действовать в некоторые моменты более клинически, беспощадно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении, несмотря на то, что пропустили. Просто добиться результата против такого клуба очень сложно, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андони Ираола Борнмут

Новости по матчу

Сегодня, 25 Февраля
07:05
​Ираола: «Нам не хватало беспощадности»
24 Февраля
23:48
Гвардиола: «Большое спасибо за такой календарь»
23:32
Гвардиола: «Игроки «Манчестер Сити» – супермены»
23:31
Эдерсон установил рекорд «Манчестер Сити» в Премьер-лиге
23:26
Гвардиола: «Раньше Фоден был маленьким мальчиком, а теперь он игрок мирового класса» 1
22:44
Гвардиола выиграл 13 из 13 матчей против «Борнмута» – рекорд
22:35
«Манчестер Сити» выиграл больше выездных матчей в нынешнем сезоне, чем за всю прошлую кампанию
22:28
«Манчестер Сити» добыл скромную, но важную победу над «Борнмутом»
19:32
Де Брёйне – в запасе: «Манчестер Сити» объявил состав на матч АПЛ
18:23
​«Ты играешь, а ты – нет»: Гвардиола рассказал о работе с игроками
18:17
​Гвардиола высказался о гонке за титул АПЛ
18:10
​«Это всё деньги и Месси»: Гвардиола высказался о преуменьшении своих успехов
02:09
Гвардиола: «Сейчас я более совершенный тренер, чем восемь лет назад»
01:40
Гвардиола отреагировал на слова Руни о готовности работать его ассистентом
00:47
Пике: «Гвардиола – лучший тренер в истории»
00:22
Де Брёйне принял решение по своему будущему
23 Февраля
22:10
«Арсенал» претендует на защитника «Манчестер Сити»
21:40
Четыре клуба из Саудовской Аравии хотят подписать де Брёйне
18:59
​Гвардиола высказался о будущем Бобба
18:04
​Гвардиола рассказал о состоянии Гвардиола и ещё двух игроков
17:51
​Гвардиола отреагировал на слова нового владельца «Манчестер Юнайтед»
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Эдерсону
13:31
Прогноз на точный счёт матча Борнмут — Манчестер Сити АПЛ — 24 февраля 2024
10:57
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:33
Надёжный прогноз и ставка на матч Борнмут — Манчестер Сити АПЛ — 24 февраля 2024
22 Февраля
17:04
Гвардиола: «Я хотел бы тренировать какую-то сборную на чемпионате мира или Евро» 1
16:22
Матеус Нунес: «В «Манчестер Сити» я нашёл лучшее окружение в своей жизни»
14:52
Нунес: «У «Манчестер Сити» почти полностью здоровый состав, соперникам будет сложно»
12:14
Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – главные враги» 1
11:22
Оскар Бобб готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
21 Февраля
22:23
«Лучший футбол»: Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал образцом игру «Манчестер Сити»
22:13
Гвардиола хочет видеть Пакета в «Манчестер Сити», «Вест Хэм» знает об интересе
16:30
Руни объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером 1
19 Февраля
15:50
Гвардиола: «Я понимаю, почему люди сомневаются в «Манчестер Сити», но лично я всем доволен»
18 Февраля
23:49
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро Клопп принял решение по будущему «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Де Брёйне принял решение по своему будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.02.24 в 16:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.54 4.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
07:05 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Нам не хватало беспощадности»
06:23 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Напряжённо работаю каждый день»
06:16 · Англия. Премьер-лига
​Рио Фердинанд: «Арсенал» стал эффективным»
06:10 · Англия. Премьер-лига
​Киоун: «Арсенал» более нацелен на титул, чем год назад»
05:15 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор: «Как капитан, я должен подавать правильный пример»
04:45 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Непонятно, откуда взялись девять добавленных минут»
04:30 · Англия. Премьер-лига
​Данк сыграл свой 400-й матч за «Брайтон» в чемпионате
03:27 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» выиграл на «Олд Траффорде» впервые с 2003 года
03:15 · Англия. Премьер-лига
​37-летний бывший игрок «Тоттенхэма» решил исход дерби Манчестера для... игроков до 21 года
02:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» в пятый раз с 2013 года проиграл 10 матчей за сезон в АПЛ – при Фергюсоне такого не происходило
02:12 · Англия. Премьер-лига
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию слухи
01:59 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Арсенал» играл хорошо, мы – плохо»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Поражение от «Порту» дало нам дополнительную мотивацию»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Мы должны оказывать давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем