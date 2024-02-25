​Сака: «Напряжённо работаю каждый день»

В очередном туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» уверенно выиграл у «Ньюкасла» со счетом 4:1, подтвердив свои амбиции претендующего на лидерство в турнирной таблице клуба. Итоги матча прокомментировал полузащитник лондонского клуба Букайо Сака:

- Я очень доволен, что забил еще один гол, но еще важнее то, что одержали победу. Каждый день я работаю, работаю напряженно, для того, чтобы испытывать именно это чувство. У нас отличная команда, - цитирует слова Сака BBC Sport.

В последний раз лондонский «Арсенал» становился чемпионом Англии двадцать один год назад - в 2003 году.