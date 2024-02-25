Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рио Фердинанд: «Арсенал» стал эффективным»

25 Февраля 2024 • 06:16 Комментировать
Арсенал
4:1
Ньюкасл

В прошлом году лондонский «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но затем сбавил и уступил концовку чемпионата «Манчестер Сити». Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал текущее положение дел в клубе. Он считает, что «Арсенал» стал действовать эффективнее.

- Никто не спрашивает, где девятый номер, а это значит, что командный механизм отлажен и работает. «Арсенал» стал эффективной командой, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

В последний раз лондонский «Арсенал» становился чемпионом Англии двадцать один год назад - в 2003 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рио Фердинанд

Новости по матчу

Сегодня, 25 Февраля
06:23
​Сака: «Напряжённо работаю каждый день»
06:16
​Рио Фердинанд: «Арсенал» стал эффективным»
01:59
Хау: «Арсенал» играл хорошо, мы – плохо»
01:39
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
01:24
Эдегор: «Поражение от «Порту» дало нам дополнительную мотивацию»
01:16
Хаверц: «Мы должны оказывать давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
01:08
Сака – первый с 1994 года англичанин, забивший в пяти матчах подряд за «Арсенал» в АПЛ
00:56
«Арсенал» забил 4 мяча в ворота «Ньюкасла»
00:55
«Арсенал» установил уникальный рекорд АПЛ
00:47
Сака – лидер АПЛ по голам в 2024 году
00:12
«Ньюкасл» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» за весь первый тайм
24 Февраля
23:09
Райс: «Знаем, насколько важно победить после неудачи с «Порту»
22:30
«Арсенал» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
22:29
«Арсенал» не проиграл ни одного из 20 последних матчей АПЛ, сыгранных после еврокубков
22:22
«Ньюкасл» опубликовал стартовый состав на игру с «Арсеналом»
22:07
«Арсенал» назвал стартовый состав на матч против «Ньюкасла»
18:49
​В Англии объяснили позднее начало матча «Арсенала»
16:00
Артета оценил уровень игры Райса
15:57
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл Юнайтед чемпионата Англии — 24 февраля 2024
15:55
Артета поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»
14:58
Артета рассказал, когда вернётся Жезус 1
10:34
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Арсенал – Ньюкасл АПЛ – 24 февраля 2024
23 Февраля
22:10
«Арсенал» претендует на защитника «Манчестер Сити»
18:32
Артета сообщил, когда Тимбер вернётся к тренировкам с «Арсеналом»
13:45
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ньюкасл АПЛ — 24 февраля 2024
10:47
«Арсенал» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:52
Бесплатный прогноз и ставка на матч Арсенал — Ньюкасл АПЛ — 24 февраля 2024
22 Февраля
13:00
«Арсенал» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Баварии»
11:47
Артета: «Я разочарован тем, как мы отдали победу «Порту» в концовке» 2
11:36
«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Осимхена
21 Февраля
10:46
Галлас: «В какой-то момент Аршавин расслабился, перестал требовать с себя большего»
01:55
Гвардиола: «Арсенал» и «Ливерпуль» будут бороться за титул до конца, я почти уверен»
20 Февраля
16:01
«Арсенал» нацелился на одного из лучших атакующих игроков АПЛ
19 Февраля
00:24
Спортивный директор «Ньюкасла» попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
18 Февраля
21:24
Два клуба АПЛ готовы купить Смита-Роу у «Арсенала»
15:50
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее назначить Эшуорта на пост спортивного директора
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Бавария» приняла решение по Моуринью «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро Клопп принял решение по будущему Де Брёйне принял решение по своему будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Ньюкасл
4
1
1.35 5.50 8.50
Видео
25.02.24 в 16:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.54 4.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
06:23 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Напряжённо работаю каждый день»
06:16 · Англия. Премьер-лига
​Рио Фердинанд: «Арсенал» стал эффективным»
06:10 · Англия. Премьер-лига
​Киоун: «Арсенал» более нацелен на титул, чем год назад»
05:15 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор: «Как капитан, я должен подавать правильный пример»
04:45 · Англия. Премьер-лига
​Дайч: «Непонятно, откуда взялись девять добавленных минут»
04:30 · Англия. Премьер-лига
​Данк сыграл свой 400-й матч за «Брайтон» в чемпионате
03:27 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» выиграл на «Олд Траффорде» впервые с 2003 года
03:15 · Англия. Премьер-лига
​37-летний бывший игрок «Тоттенхэма» решил исход дерби Манчестера для... игроков до 21 года
02:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» в пятый раз с 2013 года проиграл 10 матчей за сезон в АПЛ – при Фергюсоне такого не происходило
02:12 · Англия. Премьер-лига
Названа стоимость возможного трансфера де Брёйне в Саудовскую Аравию слухи
01:59 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Арсенал» играл хорошо, мы – плохо»
01:39 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Поражение от «Порту» дало нам дополнительную мотивацию»
01:16 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Мы должны оказывать давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Сака – первый с 1994 года англичанин, забивший в пяти матчах подряд за «Арсенал» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем