В прошлом году лондонский «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но затем сбавил и уступил концовку чемпионата «Манчестер Сити». Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал текущее положение дел в клубе. Он считает, что «Арсенал» стал действовать эффективнее.

- Никто не спрашивает, где девятый номер, а это значит, что командный механизм отлажен и работает. «Арсенал» стал эффективной командой, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

В последний раз лондонский «Арсенал» становился чемпионом Англии двадцать один год назад - в 2003 году.