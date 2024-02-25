​Киоун: «Арсенал» более нацелен на титул, чем год назад»

В прошлом году лондонский «Арсенал» долгое время лидировал в чемпионате Англии, но затем сбавил и уступил концовку чемпионата «Манчестер Сити». Бывший игрок лондонского клуба Мартин Киоун считает, что в этом году шансы клуба на титул выше, так как изменился менталитет и футболисты стали верить в это:

- «Арсенал» второй год подряд ведет борьбу за титул, и сейчас он подошел к этому с большей энергией и верой. В прошлом году что-то надломилось под конец, но сейчас все иначе, -цитирует слова Киоуна BBC Sport.

В последний раз лондонский «Арсенал» становился чемпионом Англии в 2003 году.