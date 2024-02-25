​Эдегор: «Как капитан, я должен подавать правильный пример»

Норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал о том, какие обязательства на него накладывает должность капитана команды. Он выступает за «Арсенал» с 2021 года, и это совпало с прогрессом клуба при Микеле Артете, испанском наставнике клуба.

- Я стараюсь быть примером для всех, и стараюсь все время подстегивать игроков вокруг себя. Я понимаю, что все мы разные, как игрок, но пытаюсь выжать максимум из каждого, - цитирует слова Эдегора BBC Sport.

Сейчас лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английского чемпионата АПЛ.