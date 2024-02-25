​Дайч: «Непонятно, откуда взялись девять добавленных минут»

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» - 1:1. Итоги матча прокомментировал наставник «Эвертона» Шон Дайч, который недоумевает по поводу добавленного арбитром времени - целых девять минут.

- Мы хорошо провели первый тайм, а во втором вообще удалось забить. После этого мы боролись, старались не уступать, но соперник получил целых девять добавленных минут - откуда? Их публика завелась, а мы перестали держать мяч, что и привело к голу, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтону» снова предстоит выездной матч - уже с «Фулхэмом».