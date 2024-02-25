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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Данк сыграл свой 400-й матч за «Брайтон» в чемпионате

25 Февраля 2024 • 04:30 Комментировать
Брайтон
1:1
Эвертон

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата Премьер-лиги  «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» - 1:1. Для оборонца «чаек» Льюса Данка это был юбилейный матч - он в 400-й раз сыграл в  клубной футболке в рамках матча чемпионата.

Причем необязательно АПЛ - напомним, что «Брайтон» не так и давно выбрался в высший свет английского чемпионата, а Данк выступает за клуб с 2013 года. Соответственно, какое-то время он поиграл за клуб и в Чемпионшипе.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтону» предстоит выездной матч - уже с «Фулхэмом». Это случится второго марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Брайтон Льюис Данк ещё теги

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