​Данк сыграл свой 400-й матч за «Брайтон» в чемпионате

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» - 1:1. Для оборонца «чаек» Льюса Данка это был юбилейный матч - он в 400-й раз сыграл в клубной футболке в рамках матча чемпионата.

Причем необязательно АПЛ - напомним, что «Брайтон» не так и давно выбрался в высший свет английского чемпионата, а Данк выступает за клуб с 2013 года. Соответственно, какое-то время он поиграл за клуб и в Чемпионшипе.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтону» предстоит выездной матч - уже с «Фулхэмом». Это случится второго марта.