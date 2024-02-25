​37-летний бывший игрок «Тоттенхэма» решил исход дерби Манчестера для... игроков до 21 года

Курьезный случай произошел в матче молодняка Манчестера - «Манчестер Юнайтед» в категории до 21 года сразился с коллегами из «Манчестер Сити». Дело в том, что исход игры в пользу «Манчестер Юнайтед» решил совсем не юниор, а 37-летний играющий тренер клуба Том Хаддлстоун, бывший футболист «Тоттенхэма».

Именно он забил решающий гол и его команда победила со счетом 2:1. С лета 2022 года Хаддлстоун работает именно в «Манчестер Юнайтед», и, как видите, с него по-прежнему есть прок. Ну а дела «Манчестер Сити» U21 идут совсем не так, как привыкли поклонники главной команды - четыре поражения в последних шести матчах и последнее место в турнирной таблице с восемью очками после четырнадцати туров!