«Манчестер Сити» может получить выгодные предложения по Кевину де Брёйне предстоящим летом.

Как сообщали ранее английские СМИ, о подписании звёздного бельгийца мечтают гранды чемпионата Саудовской Аравии. «Горожане» не горят желанием расставаться с 32-летним игроком, однако саудовские клубы готовы потратить солидную сумму на трансфер хавбека. По информации журналиста Экрема Конура, стоимость потенциальной сделки может составить более 70 млн евро.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 млн евро.