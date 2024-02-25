Хау: «Арсенал» играл хорошо, мы – плохо»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал крупное поражение от «Арсенала» (1:4).

«Сороки» пропустили по два гола в каждом из таймов, на что смогли ответить лишь голом престижа от Джо Уиллока на 84-й минуте.

«Арсенал» играл хорошо, мы – плохо. Мы честны сами с собой. Первые 45 минут были недостаточно хороши. Мы уступали во всём, плохо действовали под давлением.

С начала второго тайма и до момента, когда они забили третий гол, мы были лучшей командой на поле, но этот мяч окончательно убил игру. Всё могло сложиться как угодно, если бы в этом отрезке забили мы, но мы этого не сделали», – цитирует BBC Хау.