Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен выступлением своей команды в выигранном матче против «Ньюкасла» (4:1).

Лондонцы продлили победную серию в Премьер-лиге до шести игр кряду. Авторами голов в сегодняшней встрече стали Кай Хаверц, Букайо Сака и Якуб Кивиор, ещё один мяч «Ньюкасл» отправил в свои ворота сам.

«Я очень доволен тем, как мы сыграли против такого сильного соперника. Ребята были действительно хороши, очень агрессивны, и полностью заслужили победу.

Мы довольны, но нужно продолжать делать то, что мы умеем. Есть аспекты, в которых мы можем прибавить, некоторые важные игроки по-прежнему восстанавливаются после травм», – передаёт BBC комментарии Артеты.