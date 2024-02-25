Эдегор: «Поражение от «Порту» дало нам дополнительную мотивацию»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признался, что недавняя неудача в поединке с «Порту» помогла настроиться на игру с «Ньюкаслом».

В среду команда Микеля Артеты потерпела поражение в Португалии (0:1) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Спустя три дня «канонирам» удалось реабилитироваться во встрече Премьер-лиги с «Ньюкаслом» – 4:1.

«Думаю, поражение от «Порту» дало нам дополнительную мотивацию, как и то, что было в предыдущем матче с «Ньюкаслом» (поражение 0:1). Мы чувствуем усталость, но это наделило нас дополнительными силами для борьбы. Сегодня мы просто хотели провести хорошую игру и порадовать наших болельщиков», – приводит журналист Коннор Хамм слова Эдегора.