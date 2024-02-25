Хаверц: «Мы должны оказывать давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц ответил на вопросы журналистов после победы в матче с «Ньюкаслом».

Немецкий игрок помог «канонирам» уверенно обыграть «сорок» (4:1), отметившись голом и результативной передачей.

«Было очень важно выиграть сегодня после такой тяжёлой игры в среду [против «Порту»]. В этот раз мы отлично справились с задачей. Всегда приятно играть на «Эмирейтс» – поддержка болельщиков даёт нам дополнительную энергию, что очень важно.

Мы должны продолжать выигрывать матчи и оказывать давление на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», что мы и делаем сейчас», – цитирует BBC Хаверца.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров с 58 очками. Первая строчка остаётся за «Ливерпулем» (60), вторая – за «Манчестер Сити» (59).