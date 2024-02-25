Сака – первый с 1994 года англичанин, забивший в пяти матчах подряд за «Арсенал» в АПЛ

Букайо Сака продлил собственную голевую серию в матчах Английской премьер-лиги.

22-летний вингер поразил ворота «Ньюкасла» в матче 26 тура чемпионата, прошедшем в субботу. Согласно данным Opta, Сака стал первым почти за 20 лет английским игроком «Арсенала», забившим в пяти или более матчах Премьер-лиги подряд. Осенью 1994 года это удалось Яну Райту (его серия достигла семи игр кряду).

До встречи с «Ньюкаслом» Сака оформил по дублю в матчах против «Бёрнли» и «Вест Хэма», а также по разу огорчил «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест».

В следующем матче Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».