«Арсенал» забил 4 мяча в ворота «Ньюкасла»

В 26-м туре чемпионата Англии квартет лидеров идёт без очковых потерь. «Арсенал» играл дома против «Ньюкасла» и очень уверенно победил. В первом тайме после подачи с угла поля Вильям Салиба головой пробил, вратарь выручил, после чего в итоге мяч от Свена Ботмана оказался в сетке, автогол. Вскоре Габриэл Мартинелли справа от лицевой линии прострелил, а Кай Хаверц замкнул - 2:0. У гостей было всего несколько ударов за матч. Один из таких эпизодов -Мигель Альмирон убежал один на один с вратарем, и тот среагировал на удар.

Во втором тайме после обрезки гостей Букайо Сака получил пас на правом краю штрафной и стал автором третьего гола, попав в дальний угол. Вскоре после подачи корнера Якуб Кивёр с рикошетом попал в цель - 4:0. В концовке Дэн Бёрн слева навесил, а Джо Уиллок метко послал мяч в правый угол ворот.

«Арсенал» остается третьим. Отставание от «Манчестер Сити» - одно очко, от «Ливерпуля» - два. «Ньюкасл» - восьмой.