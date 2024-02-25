«Арсенал» установил уникальный рекорд АПЛ

Лондонский «Арсенал» впечатляюще проводит последние матчи в Премьер-лиге.

«Канониры» уверенно обыгрывают «Ньюкасл» в субботней встрече благодаря двум забитым мячам в каждом из таймов. Согласно сведениям TNT Sports, «Арсенал» стал первой командой в истории АПЛ, сумевшей забить по два или более гола в семи подряд таймах. Серия стартовала во второй половине встречи с «Ливерпулем» (3:1), прошедшей в начале февраля, а затем продолжилась в играх с «Вест Хэмом» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Любопытно, что в недавнем матче Лиги чемпионов против «Порту» (0:1) команда Микеля Артеты не нанесла ни одного удара в створ.