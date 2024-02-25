Сака – лидер АПЛ по голам в 2024 году

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров Премьер-лиги с начала 2024 года.

22-летний футболист отличился в матче против «Ньюкасла», установив на табло счёт 3:0. Как сообщает Squawka, Сака – лучший в АПЛ по голам, забитым в 2024 году. Англичанин забил семь раз. Второе место в списке занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн – шесть голов.

В общей сложности в активе Букайо Саки уже 13 точных ударов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Молодой лидер атаки «канониров» занимает пятое место в бомбардирской гонке чемпионата после Эрлинга Холанна (17 голов), Мохамеда Салаха (15), Олли Уоткинса и Доминика Соланке (оба – 14).