«Ньюкасл» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» за весь первый тайм

Лондонский «Арсенал» нейтрализовал атаку «Ньюкасла» в первом тайме поединка Премьер-лиги.

Коллектив Микеля Артеты забил два мяча до перерыва, в то время как «сороки» не смогли даже пробить по воротам. Тотальное преимущество «канониров» также подчёркивает показатель совершённых касаний в чужой штрафной площади – 34 против 1.

В начале второго тайма «Ньюкаслу» всё же удалось совершить первую попытку удара по воротам лондонцев. Следить за дальнейшими событиями матча можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

В случае победы на счету «Арсенала» будет 58 очков после 26 туров – на два меньше, чем у лидирующего в таблице «Ливерпуля», и на одно – чем у «Манчестер Сити».