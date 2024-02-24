Гвардиола: «Большое спасибо за такой календарь»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на расписание своей команды.

За последние две недели «горожане» провели пять матчей во всех турнирах, включая выездной поединок Лиги чемпионов против датского «Копенгагена». Сегодня команда Гвардиолы обыграла в гостях «Борнмут» в матче Премьер-лиги (1:0), а уже спустя три дня сыграет в Кубке Англии против «Лутон Таун» – снова на чужом поле.

«Большое спасибо за такой календарь, – высказывается Гвардиола после победы над «Борнмутом». – Это уже слишком, абсолютно. Но процесс должен продолжаться», – приводит City Xtra комментарии испанского тренера.