Гвардиола: «Игроки «Манчестер Сити» – супермены»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил свою команду после победы над «Борнмутом» (1:0).

«Горожане» одолели «вишен» в выездном матче Премьер-лиги благодаря голу Фила Фодена на 24-й минуте.

«Честно говоря, мои игроки – супермены. Я их обожаю. Невероятный менталитет, мы играем каждые три дня. Наши болельщики должны гордиться этими ребятами. Я не знаю, что будет в конце сезона, но я буду здесь, рядом с ними», – приводит журналист Джо Брэй послематчевые комментарии Гвардиолы.

Уже во вторник «Манчестер Сити» проведёт ещё один выездной матч – соперником будет «Лутон Таун». Встреча состоится в рамках Кубка Англии.