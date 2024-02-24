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Эдерсон установил рекорд «Манчестер Сити» в Премьер-лиге

24 Февраля 2024 • 23:31 Комментировать
Борнмут
0:1
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Борнмута» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу манкунианцев.

Отметим, что после этой встречи голкипер «горожан» Эдерсон установил рекорд клуба по играм в чемпионате Англии без пропущенных мячей.

В итоге в активе бразильского вратаря стало 110 «сухих» матчей. Таким образом, он опередил англичанина Джо Харта (109 игр).

Добавим, что подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на второй строчке турнирной таблицы АПЛ. Команда испанского специалиста набрала 59 баллов. Лидирует «Ливерпуль», заработавший 60 очков.


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