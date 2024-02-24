Гвардиола: «Раньше Фоден был маленьким мальчиком, а теперь он игрок мирового класса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием об игре вингера команды Фила Фодена.

— Он уже стал футболистом высокого класса. Раньше он был маленьким мальчиком, а теперь он игрок мирового класса. Фоден может играть везде, но особенно хорош он при игре в центре, — приводит слова Гвардиолы журналист Симон Байковски.

В этом сезоне 23-летний Фоден появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 59 очков.