Райс: «Знаем, насколько важно победить после неудачи с «Порту»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс надеется, что команда сможет реабилитироваться после провала в поединке против «Порту».

В среду «канониры» неудачно съездили в Португалию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов – «Порту» одержал победу со счётом 1:0. Спустя всего три дня коллектив Микеля Артеты проводит игру против «Ньюкасла» в рамках АПЛ.

«Честно говоря, мне кажется, будто тот вечер среды был всего пару минут назад. Мы знаем, как важно победить сегодня. Мы не играли на «Эмирейтс» несколько недель, и мы с нетерпением ждём этого», – заявил Райс в беседе с TNT Sports перед стартовым свистком в поединке с «сороками».

Следить за ходом матча «Арсенал» – «Ньюкасл» можно в текстовой трансляции от LiveResult.