Гвардиола выиграл 13 из 13 матчей против «Борнмута» – рекорд

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы снова взял верх во встрече с «Борнмутом».

Судьбу матча решил точный удар Фила Фодена, нанесённый на 24-й минуте. По данным Squawka, Гвардиола выиграл все 13 матчей против «Борнмута». Ни одну другую команду испанец не обыгрывал так же часто без единой осечки за всю тренерскую карьеру. Общая разница голов во встречах Гвардиолы с «вишнями» – 38:7.

Первая встреча «Манчестер Сити» с «Борнмутом» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, прошедшая в начале ноября, завершилась разгромной победой «горожан» – 6:1.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.