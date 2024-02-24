«Манчестер Сити» выиграл больше выездных матчей в нынешнем сезоне, чем за всю прошлую кампанию

«Манчестер Сити» в очередной раз добился успеха в выездном поединке.

Команда Хосепа Гвардиолы минимально обыграла «Борнмут» в матче АПЛ благодаря голу Фила Фодена, забитому на 24-й минуте. Это уже 14-я победа «горожан» в гостях во всех турнирах в текущем сезоне – больше, чем за всю прошлую кампанию (13), информирует Opta. Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» стал обладателем требла.

После 26 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги действующие чемпионы Англии занимают вторую строчку в турнирной таблице с 59 набранными очками. Лидирующий «Ливерпуль» имеет в своём активе на один балл больше.