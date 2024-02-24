«Арсенал» не проиграл ни одного из 20 последних матчей АПЛ, сыгранных после еврокубков

Лондонский «Арсенал» примет в родных стенах «Ньюкасл» в матче Английской премьер-лиги.

«Канониры» потерпели неудачу в недавнем поединке Лиги чемпионов, уступив на выезде «Порту» (0:1). Как отмечают английские СМИ, «Арсенал» не проиграл ни одного из последних 20 матчей АПЛ, состоявшихся следом за еврокубковой встречей команды. Серия стартовала ещё в феврале 2021 года.

Матч «Арсенал» – «Ньюкасл» стартует в 23:00 по московскому времени. Ответный поединок против «Порту» коллектив Микеля Артеты проведёт 12 марта.

Перед началом встречи с «сороками» лондонцы занимают третью строчку в турнирной таблице.