«Манчестер Сити» добыл скромную, но важную победу над «Борнмутом»

В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл на выезде против «Борнмута». В дебюте Эрлинг Холанн убежал один на один с вратарем и с линии штрафной пробил в никуда. В ответ Милош Керкез с того же расстояния запустил мяч под планку - парировано. В середине тайма Холанн выиграл борьбу у защитника и пробил. Вратарь среагировал, а Фоден добил - 0:1. Доминик Соланке наносил удар головой в упор, и голкипер выручил, а на добивании подстраховали защитники. Холанн получил вертикальный пас и с угла вратарской попал в кипера. Энес Унал в центре штрафной головой наносил удар без помех - мимо.

1:0, «Сити» всего в очке отставания от «Ливерпуля», соперник - 13-й.