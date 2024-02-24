«Манчестер Сити» добыл скромную, но важную победу над «Борнмутом»

В 26-м туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» играл на выезде против «Борнмута». В дебюте Эрлинг Холанн убежал один на один с вратарем и с линии штрафной пробил в никуда. В ответ Милош Керкез с того же расстояния запустил мяч под планку - парировано. В середине тайма Холанн выиграл борьбу у защитника и пробил. Вратарь среагировал, а Фоден добил - 0:1. Доминик Соланке наносил удар головой в упор, и голкипер выручил, а на добивании подстраховали защитники. Холанн получил вертикальный пас и с угла вратарской попал в кипера. Энес Унал в центре штрафной головой наносил удар без помех - мимо.
1:0, «Сити» всего в очке отставания от «Ливерпуля», соперник - 13-й.
Протокол игры
|24'Фоден Фил (0:1)
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос 70'80' (Февр Ромен (80') •Керкез Милош89' (Синистерра Луис (89') •Кристи Райан88' (Унал Энес (88') •Кук Льюис• 38'Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин69' (Уттара Данго (69') •Тавернер Маркус69' (Скотт Алекс (69') •Соланке Доминик
Эдерсон Мораес•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Аке Натан•Родри Эрнандес•Стоунс Джон•Силва Бернарду• 88'Фоден Фил•Ковачич Матео84' (Де Брёйне Кевин (84') •Луис Матеус II63' (Доку Жереми (63') •Холанн Эрлинг76' (Альварес Хулиан (76')
24 февраля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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