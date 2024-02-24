«Ньюкасл» опубликовал стартовый состав на игру с «Арсеналом»

В субботу, 24 февраля, «Ньюкасл» сыграет на выезде против лондонского «Арсенала» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Стартовый состав «Ньюкасла»: Кариус (вр), Триппьер (к), Шёр, Ботман, Ливраменто, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.

Начало матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» запланировано на 23:00 по московскому времени. Спортивный портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию данного поединка.

Напомним, в первом круге «Ньюкасл» оказался сильнее «Арсенала», одержав победу на своем поле с минимальным счетом 1:0.

«Арсенал» назвал стартовый состав на матч против «Ньюкасла»