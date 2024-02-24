​Дуглас Луис: «Едва не сделал хет-трик»

В Англии проходят матчи двадцать шестого тура чемпионата Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» проиграл в Бирмингеме местной «Астон Вилле» со счетом 2:4. Два мяча в этом матче забил Дуглас Луис, полузащитник «вилланов» был близок и к хет-трику - об этом после матча заявил он сам:

- Мы ежедневно тренируемся, чтобы играть, как в этом матче. С Унаи Эмери я заиграл эффективнее. Он всегда говорит, что если я буду возвращаться в оборону, то у меня будет получаться и забивать, и вот это и случается. Сегодня я был близок к хет-трику во втором тайме, - цитирует слова Дугласа Луиса BBC Sport.