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«Арсенал» назвал стартовый состав на матч против «Ньюкасла»

24 Февраля 2024 • 22:07 Комментировать
Арсенал
...
Ньюкасл
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 0 ч. -1 мин.

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч с «Ньюкаслом».

С первых минут главный тренер «канониров» Микель Артета решил выпустить на поле следующих футболистов: Рая (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Встреча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» состоится сегодня, 24 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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АРСЕНАЛ НЬЮКАСЛ
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