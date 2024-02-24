Гласнер прокомментировал яркий дебют в АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал комментарий после победы над «Бёрнли» со счётом 3:0. Для немца это был дебют в АПЛ.

«Мы блестяще провели первый тайм. Мы доминировали и создавали моменты. Затем я сказал, что нужно сохранять терпение, и тогда мы сможем реализовать моменты. Я поздравляю игроков – они справились и заслужили всяческих похвал.

Иногда игроки забывают о сохранении баланса. Мы атаковали очень высоко, было приятно смотреть. С самого начала у нас был отличный настрой, футболисты старались сделать всё, что им подготовили аналитики. Также хочу сказать спасибо моим сотрудникам, ведь мы здесь всего три дня», - сказал Гласнер BBC Match of the Day.

​Гласнер – лишь второй тренер «Кристал Пэлас», стартовавший в АПЛ с победы