​Нуну Эшпириту Санту: «Слишком плохо стартовали, слишком легко пропускали»

В Англии проходят матчи двадцать шестого тура чемпионата Премьер-лиги, «Ноттингем Форест» проиграл в Бирмингеме местной «Астон Вилле» со счетом 2:4. Особенно неудачно для «лесников» сложился первый тайм прошедшей игры. Наставник «Ноттингем Форест», португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Мы очень плохо начали матч, мы пропускали голы слишком легко. Над этим надо работать. Будем анализировать игру. Во втором тайме, когда мы забили второй гол, появилась надежда. Но мы пропустили снова и все закончилось, - цитирует слова специалиста BBC Sport.