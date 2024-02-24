Де Дзерби: Мы играли намного лучше «Эвертона» и заслужили победу

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о матче с «Эвертоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Брайтон» ушёл от поражения благодаря голу Льюиса Данка на 95-й минуте матча.

- «Эвертон» - хорошая команда, но мы играли лучше и, думаю, заслуживали победы. Мы с уважением относимся к сопернику, но мы играли намного лучше и создали больше моментов.

Сегодня мы потеряли еще два очка. У нас было много шансов забить, но «Брайтон» допустил много ошибок, - приводит слова де Дзерби ВВС.

«Брайтон» после 26 туров имеет в своём активе 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.