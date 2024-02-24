Футболист «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, интересен ряду клубов Серии А.

Английский клуб не планирует активировать опцию выкупа итальянца, поэтому тот, судя по всему, вернётся в «Галатасарай» по окончании сезона. Согласно сведениям Calciomercato, турецкий гранд намерен вновь отпустить Дзаньоло в аренду, и интерес к нему проявляют как минимум пять представителей Серии А. Речь о «Ювентусе», «Милане», «Наполи», «Фиорентине» и «Аталанте».

Напомним, что до переезда в Турцию Николо Дзаньоло выступал за «Рому». Контракт 24-летнего атакующего полузащитника с «Галатасараем» рассчитан до 2027 года.