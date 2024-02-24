​Компани после 0:3 посетовал на удаление

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани дал комментарий после поражения от «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.

«Для нас было непозволительно остаться в меньшинстве в первом тайме. Было трудно принять это. После такого сложно подводить итоги игры.

Нам придётся собраться с силами и готовиться к следующе игре. Это требует смелости и серьёзной внутренней веры. Я понимаю, что кто-то подумает, что для нас всё кончено, но в команде такая мысль жить не сможет. Нужно прийти в себя.

Думаю, мы хорошо справлялись до красной карточки. А оставшись вдесятером, мы были наказаны», - сказал Компани Sky Sports.

«Бёрнли» занимает 19-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.