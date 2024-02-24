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​Брантуэйт: «Сыграли солидно, но пропустили»

24 Февраля 2024 • 21:45 Комментировать
Брайтон
1:1
Эвертон

В Англии проходят матчи двадцать шестого тура чемпионата Премьер-лиги, «Эвертон» съездил  гости к «Брайтону» и не сумел удержать там победу. Автором гола «ирисок» стал Джаррэд Брантуэйт, который считает, что его команда выдала солидное выступление.

- Мы выдали солидное выступление. Мы вышли вперед, а они остались вдесятером. После этого пропущенный нами гол был нелогичным. Жаль. Но соперник и вдесятером удерживал мяч, надо отдать им должное, - цитирует слова защитника «Эвертона» BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата АПЛ «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом».


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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джаррад Брантуэйт

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