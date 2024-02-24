​Брантуэйт: «Сыграли солидно, но пропустили»

В Англии проходят матчи двадцать шестого тура чемпионата Премьер-лиги, «Эвертон» съездил гости к «Брайтону» и не сумел удержать там победу. Автором гола «ирисок» стал Джаррэд Брантуэйт, который считает, что его команда выдала солидное выступление.

- Мы выдали солидное выступление. Мы вышли вперед, а они остались вдесятером. После этого пропущенный нами гол был нелогичным. Жаль. Но соперник и вдесятером удерживал мяч, надо отдать им должное, - цитирует слова защитника «Эвертона» BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата АПЛ «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом».