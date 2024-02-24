Бэйли: «Астон Вилла» хочет попасть в Лигу чемпионов

Полузащитник «Астон Виллы» Леон Бэйли после победы над «Ноттингем Форест» в матче 26-го тура чемпионата Англии ответил на вопрос о попадании клуба в топ-4.

- Попадание в топ-4 – это наша цель, мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Главное – идти от матча к матчу, шаг за шагом, - цитирует футболиста ВВС.

«Астон Вилла» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 52 очка.

Бэйли перешёл в «Астон Виллу» летом 2021 года. В феврале ямайский вингер переподписал с клубом контракт, который теперь действует до 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету футболиста 24 матча в АПЛ, в которых он забил восемь голов и сделал семь результативных передач.