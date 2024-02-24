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​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена

24 Февраля 2024 • 21:39 Комментировать

В конце января Юрген Клопп огорчил фанатов «Ливерпуля» объявлением об уходе по завершению сезона. Теперь мерсисайдский клуб работает над поиском нового наставника для команды.

Главным кандидатом для «Ливерпуля» является Хаби Алонсо, чей «Байер» в этом сезоне прекрасен. При этом «красные» имеют и альтернативные варианты на тот случай, если убедить Алонсо не получится.

Как сообщает The Telegraph, в качестве альтернативных кандидатов «Ливерпуль» определил Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга» и Юлиана Нагельсманна из сборной Германии.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 25 февраля, – против «Челси» в финале Кубка английской лиги.

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