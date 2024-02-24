​Неко Уильямс: «Не наш день»

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграла с «Ноттингем Форест» и обыграла соперника со счетом 4:2. Защитник «лесников» Неко Уильямс считает, что его команде не повезло - по словам Неко, это был не день «Ноттингема».

- Не наш день. Первый тайм вообще был неудачным. Мы должны постараться сделать так, чтобы такое больше не повторилось. Второй тайм провели лучше, но этого не было уже достаточно, - цитирует слова Неко Уильямса BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ноттингем Форест» предстоит сыграть с «Ливерпулем», это случится второго марта.