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​Эмери: «О Лиге чемпионов подумаем после 33-го тура»

24 Февраля 2024 • 21:29 Комментировать

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграла с «Ноттингем Форест» и обыграла соперника со счетом 4:2. После игры журналисты спросили баскского наставника бирмингемцев, Унаи Эмери, о перспективах борьбы за место в четверке лучших. Эмери ответил, что не ставит перед командой такой амбициозной задачи:

- Пока все остается по-прежнему, если к 33-му туру мы останемся на четвертом месте, то будем говорить о Лиге чемпионов. Пока речь идет о месте в семерке лучших, это общая цель на сезон. Нам надо думать и фокусироваться на следующей игре, а не на турнирной ситуации, - цитирует слова Эмери BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
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