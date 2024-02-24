​Эмери: «О Лиге чемпионов подумаем после 33-го тура»

В очередном, двадцать шестом туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграла с «Ноттингем Форест» и обыграла соперника со счетом 4:2. После игры журналисты спросили баскского наставника бирмингемцев, Унаи Эмери, о перспективах борьбы за место в четверке лучших. Эмери ответил, что не ставит перед командой такой амбициозной задачи:

- Пока все остается по-прежнему, если к 33-му туру мы останемся на четвертом месте, то будем говорить о Лиге чемпионов. Пока речь идет о месте в семерке лучших, это общая цель на сезон. Нам надо думать и фокусироваться на следующей игре, а не на турнирной ситуации, - цитирует слова Эмери BBC Sport.