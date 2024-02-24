​Гласнер – лишь второй тренер «Кристал Пэлас», стартовавший в АПЛ с победы

В субботу Оливер Гласнер дебютировал на должности главного тренера «Кристал Пэлас». Лондонские «орлы» на своём поле разгромили «Бёрнли» со счётом 3:0 в календарном матче чемпионата Англии.

Как сообщает Squawka, Гласнер стал лишь вторым тренером «Кристал Пэлас», стартовавшим в Премьер-лиге с победы. Первым был Алан Пардью в январе 2015 года.

Стоит отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

«Кристал Пэлас» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведёт в субботу, 2 марта, - против «Тоттенхэма» на выезде.